شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو.. وفاة 24 في حادث حافلة بمنطقة الإنديز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ليما - (رويترز)

قالت شركة لتشغيل الحافلات في بيرو، الاثنين، إن 24 شخصاً على الأقل توفوا في حادثة تعرضت لها حافلة.

وذكرت سكارليت بوينو، وهي ممثلة عن شركة مولينا يونيون لرويترز، أن 24 على الأقل قضوا، لكنها لم تفصح عن مزيد من التفاصيل.

وأكدت هيئة الرقابة على النقل في بيرو وقوع الحادث صباح، الاثنين، في بيان أصدرته دون ذكر أعداد للضحايا والمصابين.

وقالت إن الحافلة كانت متوجهة من أياكوتشو إلى مدينة هوانكايو. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادثة وقعت في نحو الساعة 1.30 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لكن الشرطة وشركة الحافلات لم يؤكدا التوقيت.

وفي وقت سابق قال مانويل زيفالوس رئيس بلدية منطقة أنكو في بيرو لمحطة (بي.آر.بي) الإذاعية، الاثنين، إن 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأُصيب مثلهم في الحادث.