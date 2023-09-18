شكرا لقرائتكم خبر عن زعماء العالم يحذرون: أهداف مكافحة الجوع والفقر عرضة للخطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الأمم المتحدة- رويترز

حذر زعماء عالميون مجتمعون في الأمم المتحدة، الاثنين، من المخاطر التي تواجهها المعمورة ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030، والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع، ومكافحة تغيّر المناخ.

ويتضمن إعلانهم، الذي أقرّوه في قمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائمة «مهام» عام 2015 التي تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة، بينها أيضاً المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين. وجاء في الإعلان أن «تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر. نشعر بالقلق من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد، وإما يتراجع إلى ما دون خط الأساس لعام 2015».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمام قمة الزعماء: إن 15 في المئة فقط، من الأهداف تسير على الطريق الصحيح، بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس. وفي وقت سابق هذا الشهر، دعا جوتيريس زعماء مجموعة العشرين إلى ضمان تحفيز بقيمة 500 مليار دولار على الأقل، سنوياً، لتحقيق الأهداف. وطالب الدول بالتحرك الآن.

ويجتمع الزعماء في ظل توترات جيوسياسية تغذيها الحرب في أوكرانيا إلى حد كبير، إذ تتنافس روسيا والصين مع الولايات المتحدة وأوروبا لكسب تأييد الدول النامية، حيث يشكل تحقيق أهداف التنمية المستدامة محوراً أساسياً.

وقال جوتيريس أمام القمة: «بدلاً من عدم ترك أحد خلف الركب، نجازف بترك أهداف التنمية المستدامة خلفنا.. أهداف التنمية المستدامة في حاجة لخطة إنقاذ عالمية».

وأكدت الأمم المتحدة هذا الشهر، أن عدد الأشخاص الذين يعانون الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليوناً عما كان في عام 2015، وأن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030. وذكر تقرير، العام الماضي، أن كلفة تحقيق الأهداف العالمية زادت بنسبة 25 في المئة إلى 176 تريليون دولار خلال العام المنتهي في سبتمبر/ أيلول 2022، مع تراجع الأداء الخاص بالعديد من الإجراءات.