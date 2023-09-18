انت الان تتابع خبر مسارات بديلة وتحذير من كارثة ثانية.. ما حجم اضرار ليبيا؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قال رئيس غرفة الطوارئ بمصلحة الطرق والجسور، حسين سويدان، إن "نسبة الأضرار في البنية التحتية في المناطق المنكوبة تقدر بحوالي 70 في المئة".

وأكد سويدان "انهيار 11 جسرا من جراء السيول، 2 منها تربطان درنة بمدينتي سوسة والقبة، و6 أخرى داخل درنة نفسها، و3 جسور في الطريق الممتد بين شحات وسوسة". مشيرا الى ان "80% من العبارات المائية في جميع المدن والقرى في المنطقة الشرقية انهار وحجم الأضرار في الطرق العامة تقدر بـ 50 في المئة بالمناطق المنكوبة".



وأضاف، انه "تم تعزيز فرق المصلحة في المنطقة الشرقية بفريقين إضافيين من 13 عنصرا، وفريق المصلحة فرع البطنان الذي يتكون من 16 عنصرا".

وحذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن "تفشي الأمراض يمكن أن يخلق "أزمة مدمرة ثانية، بعد أن تسببت الكارثة الأولى بمقتل أكثر من 11 ألف شخص إثر العاصفة "دانيال".

وأبلغت السلطات الليبية عن "انتشار الإسهال بين أكثر من 100 شخص كانوا يشربون المياه الملوثة".

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان، إنها "تشعر بقلق خاص بشأن تلوث المياه ونقص الصرف الصحي بعد انهيار سدين خلال العاصفة "دانيال".

وذكرت البعثة أن "هناك 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة في البلاد تستجيب للكارثة وتعمل على منع انتشار الأمراض التي يمكن أن تسبب "أزمة مدمرة ثانية في المنطقة".

وأضافت أن "منظمة الصحة العالمية أرسلت 28 طنا من الإمدادات الطبية إلى الدولة المنكوبة".

الهلال الأحمر في البلاد من جانبه قال إن "نحو 11300 من سكان المدينة قتلوا وفقد 10 آلاف آخرين".

