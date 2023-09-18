الغرفة التجارية بالإسكندرية تكشف أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:



كشف أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الألبان في الأسواق، وموعد انخفاضها مرة أخرى.

وقال "صقر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الأثنين، إن شهر سبتمبر يعتبر نهاية الموسم وبداية موسم الألبان، مبينًا أن من أهم أسباب ارتفاع أسعار الألبان هو ارتفاع سعر الأعلاف المستخدمة في تربية العجول والأبقار المنتجة للألبان.

وأوضح أن هناك انخفاض إنتاجية الأبقار من الألبان تحدث في شهور الصيف، وارتفاع تكلفة استيراد سلالات الحيوانات والأبقار المنتجة للألبان، بالتالي ترتفع الأسعار.