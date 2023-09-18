وزيرة الهجرة: تلقينا 400 بلاغ من بينهم 293 مفقودًا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن أعداد المصريين المفقودين في ليبيا بسبب كارثة العاصفة دانيال والتي ضربت مدينتي درنة وطبرق.

وقالت "جندي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، اليوم الإثنين، إنه تلقينا 400 بلاغًا من بينهم 293 مفقودا في مدينة درنة، والسلطات الليبية ليس لديها قدرة على تسجيل أي مفقودين أو متوفين أو أحياء أو حصر الإصابات الوضع سيء جدًا، لافتة إلى أن الجانب الليبي لا يستطيع إيصال أبسط المساعدات للمحاصرين.

وأشارت إلي أن الجانب المصري أرسل الطائرة الميسترال، بمساعدات ضخمة جدا للأشقاء في ليبيا صباح اليوم، هي خير دليل على الوقفة التي تقفها الدولة المصرية مع الجيران الأقرب لها، مؤكدة أن مصر لا تفكر في المصلحة لكن تحاول تقديم كل أوجه المساعدة لإنقاذ دولة ليبيا.

وأوضحت أن هناك 3 مستشفيات ميدانية أقامتها القوات المسلحة المصرية في ليبيا، وكذلك المخيمات الموجودة على الحدود لإنقاذ المواطنين المصريين والأشقاء الليبيين، بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي.