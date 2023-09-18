المرصد السوري: أكثر من 100 قتيل سوري في فيضانات درنة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن "مقتل 112 سورياً، بينهم عائلات برمّتها، فيما لا يزال أكثر من مئة آخرين في عداد المفقودين، جراء الفيضانات التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا".

وأوضح المرصد، أنه "تم تحديد 112 قتيلاً وأكثر من مئة مفقود حتى الآن، في وقت تتراجع فرص العثور على ناجين جراء الفيضانات التي ضربت درنة في 10 أيلول، مودية بحياة 3300 شخص، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين".

وتستضيف ليبيا جالية سورية كبيرة، كما تعد منطلقاً أساسياً لمهاجرين من سوريا ومن دول عدة يبحرون على متن مراكب متهالكة ومكتظة باتجاه أوروبا.