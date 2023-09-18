شكرا لقرائتكم خبر عن بودابست ترجح تأخير التصديق على طلب السويد الانضمام للناتو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بودابست - رويترز

أعلن رئيس البرلمان المجري المنتمي لتحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الحاكم، الأحد إنه من غير المؤكد أن البلاد بحاجة إلى التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، ما يشير إلى احتمال زيادة تأخير حدوث هذه العملية.

وعملية التصديق في برلمان المجر معلقة منذ يوليو/ تموز 2022 إذ عبرت بودابست عن مخاوفها بشأن انضمام السويد للحلف، بسبب انتقادات السياسيين السويديين للمجر بأنها متراجعة ديمقراطياً.

وقال لاسلو كوفير رئيس البرلمان لقناة (هير تي.في) التلفزيونية المحلية:«من غير المؤكد أن البلاد بحاجة إلى التصديق على طلب الانضمام هذا».

وتأتي تعليقاته عقب خطاب أرسله وزير الخارجية المجري إلى نظيره السويدي الأسبوع الماضي، وأثار فيه من جديد مخاوف إزاء ما وصفها بأنها اتهامات «متحيزة وغير عادلة» من بعض السياسيين السويديين للحكومة المجرية.

وتقدمت السويد بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في العام الماضي بعد حرب أوكرانيا، وسرعان ما صدقت معظم الدول الأعضاء بالحلف على طلبها. ولم تصدق تركيا والمجر بعد على طلب السويد للانضمام إلى الحلف، ويقول البلدان إنهما ينسقان موقفهما بشأن المسألة بشكل وثيق.

وسيجتمع البرلمان المجري في وقت لاحق من هذا الشهر، لكن لم يتضح بعد إذا ما كان النقاش حول التصديق على طلب السويد والتصويت عليه على جدول أعمال البرلمان.