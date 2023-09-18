الجيش الإسرائيلي يستهدف فلسطينيا في الضفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق الجيش الإسرائيلي النار على فلسطيني أمس، بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وذكرت المصادر الفلسطينية أن إطلاق النار تم قرب حاجز مزمورية العسكري الذي يفصل بين بيت لحم والقدس، فيما أظهرت مقاطع مصورة شابا مصابا ملقى على الأرض.

ولم يتضح على الفور مصير الشاب الفلسطيني، الذي قال عنه الجيش الإسرائيلي إنه حاول تنفيذ عملية طعن باستخدام سكين قبل إطلاق النار عليه وإصابته، دون تسجيل أي إصابات بصفوف القوات.