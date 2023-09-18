1100 غزاوي مهددون بالفشل الكلوي

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وأكد مدير صيدلة المستشفيات في وزارة علاء حلس في بيان أن خدمات غسيل الكلى في مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية اللازمة لغسيل الكلى.
وأوضح حلس أن من بين المهددين من المرضى 38 طفلا يحتاج كل منهم ثلاث جلسات غسيل كلوي أسبوعيا لإخراج السموم من أجسادهم وإبقائهم على قيد الحياة.
وأضاف «إن المستودعات المركزية باتت فارغة تماما من المستهلكات الطبية الخاصة بخدمات غسيل الكلى من فلاتر وكانيولات وأنابيب دموية، وأن ما يتوفر في أقسام غسيل الكلى بالمستشفيات تكفي 10 أيام فقط على أكثر حد».
يأتي ذلك فيما أبقت السلطات الإسرائيلية على حاجز (بيت حانون/إيرز) المخصص لعبور الأفراد من وإلى قطاع غزة مغلقا لليوم الرابع بسبب الأوضاع الأمنية قرب السياج الفاصل مع القطاع.
وأعلنت إسرائيل تأجيل فتح الحاجز لمدة 24 ساعة أخرى على أن يعاد النظر في فتحه حسب تقييم الوضع في المنطقة.
وكان ستة فلسطينيين أصيبوا بجروح أمس إثر تفريق الجيش الإسرائيلي، تظاهرات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.
وعادت الاحتجاجات الشعبية قرب السياج الفاصل مع إسرائيل شرق قطاع غزة أيام الجمعة وفي المناسبات الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة وسط رصد لتصعيد تدريجي في حدة المواجهات.
في سياق آخر، ذكرت مصادر فلسطينية أن آليات إسرائيلية هدمت ثلاثة منازل ومنشآت زراعية في كل من أريحا ونابلس في شمال الضفة الغربية بدعوى البناء دون ترخيص.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أعمال الهدم وتوزيع إنذارات لهدم منازل ومنشآت، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن «جرائم هدم المنازل والمنشآت ومصادرة الأراضي وتعميق الاستيطان».
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