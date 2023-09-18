ضبط محركات حاول الحوثيون تهريبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في محافظة لحج، عملية تهريب محركات طائرات بدون طيار إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي.

وقالت في بيان «إنها ضبطت الشحنة، بعد تلقيها بلاغات بوجود ثلاثة سيارات نوع «شاص» وعلى متنها حمولات، سلكوا طريق وادي الحسيني قادمين من منطقة رأس العارة، رغم مخاطر الطريق مع موسم الأمطار الجارفة.

وأوضح البيان أن دوريات الحزام تحركت باتجاه الوادي، وتمكنت من ضبط السيارات الثلاث، وعلى متنها محركات دراجات نارية يتم تهريبها إلى مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي».

وأشار البيان إلى أن تلك المحركات يتم استخدامها في صناعة طائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثي في استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وسبق أن ضبطت عدة شحنات في ذات المحافظة كانت تحمل معدات ومعدات تدخل في صناعة الطائرات المسيرة.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، عن نزوح 36 أسرة يمنية خلال الأسبوع الفائت.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي لحالات النزوح، «إنها رصدت نزوح 36 أسرة يمنية يمثلون (216 فردا) خلال الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر الجاري».

وأشارت إلى أن حالات النزوح نشأت من محافظات (تعز، الحديدة، إب، صعدة، ذمار) واستقرت غالبيتها في محافظة تعز بواقع (12 أسرة)، ومأرب بواقع (11 أسرة)، والحديدة بواقع (10 أسر).

وبحسب إحصاءات المنظمة الأممية فإن إجمالي أعداد النازحين من الفترة من 1 يناير وحتى 16 سبتمبر 2023، بلغ 4.311 أسرة يمثلون (25.866 فردا) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.

وفي إطار مختلف، وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وعضو المجلس عيدروس قاسم الزبيدي مدينة نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مشاهدات يمنية: