مقتل 50 مسلحا في بوركينافاسو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل نحو 50 مسلحا في عمليات للجيش أمس شرق ووسط بوركينا فاسو. وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية البوركينية، أن نظام المراقبة التابع للجيش رصد ‏حوالي 40 مسلحا في اتجاه منطقة «فوتوري» شرق البلاد، وأطلقت عليهم طائرات الجيش النار، ما أدى إلى مقتلهم، فيما قتل نحو 10 مسلحين آخرين في عملية أمنية للجيش.

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