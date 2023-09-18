أوكرانيا تواصل هجماتها حول قرية كليشتشيفكا المحررة

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وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان: «تواصل قوات الدفاع عملياتها الهجومية في محيط كليشتشيفكا، وتكبد العدو خسائر كبيرة في القوة البشرية والمعدات، وتعزز مواقعها الجديدة».
وأضاف البيان، بأن القوات الروسية حاولت في الوقت نفسه دون جدوى اختراق خط الدفاع الأوكراني قرب قرية أندرييفكا المجاورة.
وشهدت الأسابيع الأخيرة قتالا عنيفا حول قرية كليشتشيفكا، التي كانت تسيطر عليها القوات الروسية منذ فترة طويلة.
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