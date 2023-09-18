شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد التزامها بأهداف التنمية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبنت الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة إعلانا لتجديد التأكيد على التزامها بأهداف التنمية المستدامة المتوقفة.

وجرى تبني النص بالإجماع خلال اجتماع في نيويورك اليوم الاثنين، قبل يوم من بدء المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستشهد خطابات لزعماء من جميع أنحاء العالم.

وكانت مجموعة من الدول بقيادة روسيا قد هددت بعرقلة إعلان أهداف التنمية المستدامة، إلا أنها لم تنفذ في النهاية تهديدها.

التنمية المستدامة

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الأمم المتحدة، قال الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش إن إعلان اليوم الاثنين يمكن أن يكون "مغيرا لقواعد اللعبة في تسريع التقدم في أهداف التنمية المستدامة".

ويتضمن الإعلان التزاما بتقديم تمويل للبلدان النامية ودعما واضحا لحزمة تحفيز أهداف التنمية المستدامة بقيمة لا تقل عن 500 مليار دولار سنويا.