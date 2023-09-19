أمريكا وإيران تتبادلان السجناء

وذكرت وكالة تسنيم أن «معتقلين إيرانيين، هما مهرداد معين أنصاري ورضا سرهنك بور، تم إطلاق سراحهما في عملية تبادل السجناء الإيرانيين والأمريكيين، ويعتزمان التوجه إلى إيران».
وقال تليفزيون «برس تي. في» الرسمي الإيراني إنه تم الإفراج عن الإيرانيين الخمسة جميعهم المحتجزين لدى الولايات المتحدة في إطار صفقة لتبادل السجناء بين واشنطن وطهران.
كما أشار إلى أن طائرة قطرية غادرت طهران، وعلى متنها الأمريكيون المفرج عنهم ضمن الصفقة.
من جهة أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، إيداع أكثر من 5.5 مليارات يورو (5.86 مليارات دولار) من الأموال المفرج عنها في ستة حسابات مصرفية إيرانية، جرى تفعيلها لاحقا في مصرفين قطريين.
وقد صرح كنعاني، الأسبوع الماضي، بأن طهران متفائلة بقرب إتمام صفقة تبادل السجناء مع الولايات المتحدة، لافتا إلى التوصل إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الأصول الإیرانیة المجمدة.
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