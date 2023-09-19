وول ستريت جورنال: محادثات بين "تسلا" والسعودية لإنشاء مصنع سيارات كهربائية بالمملكة

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة قولها إن "السعودية تجري محادثات في مراحل مبكرة مع شركة "تسلا" الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية لإقامة مصنع لها في المملكة".

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن "السعودية تحاول اجتذاب شركة "تسلا" عن طريق منحها حق شراء كميات معينة من المعادن والفلزات التي تحتاجها الشركة لسياراتها الكهربائية من دول تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أن أحد المقترحات التي تدرسها المملكة يتضمن تقديم تمويل لشركة "ترافيغورا" العملاقة لتجارة السلع الأولية لتنفيذ مشروع متعثر للكوبالت والنحاس في الكونغو من شأنه أن يساعد في تزويد مصنع تسلا المحتمل بالإمدادات.

واوضح متحدث باسم "ترافيغورا" إن الشركة تدرس خياراتها لمشروع موتوشي في الكونغو في ظل ارتفاع التكاليف واستمرار انخفاض أسعار الكوبالت.

يأتي هذا التقرير بعد ساعات من إعلان دائرة الاتصالات بالرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا بناء مصنع للشركة في تركيا.

والتقى ماسك أيضا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في كاليفورنيا اليوم الاثنين.

ونفى ماسك ما ورد في التقرير في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، في حين أحجم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي في المملكة، عن التعليق.

وتحاول المملكة تنويع اقتصادها كي لا يعتمد على النفط وحده، ويعد صندوق الثروة السيادي السعودي أكبر مستثمر في مجموعة لوسيد، إحدى شركات السيارات الكهربائية الناشئة التي تتطلع إلى الوقوف في وجه هيمنة تسلا على القطاع.