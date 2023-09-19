بعد كارثة العاصفة «دانيال».. الحكومة الليبية تقيل المجلس البلدي في درنة وتحيله للتحقيق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الحكومة الليبية، مساء الإثنين، إقالة المجلس البلدي في مدينة درنة بالكامل وإحالته للتحقيق.

يأتي هذا في أعقاب الدمار الواسع الذي لحق بالمدينة جراء الإعصار "دانيال"، والذي ضرب شرق ليبيا وتسبب في سيول عارمة أسفرت عن مقتل وفقدان الآلاف.

وكان قد تجمع الآلاف من أبناء درنة أمام مسجد في وسط المدينة، الإثنين، حيث هتف المحتجون ضد الحكومتين الليبيتين في الشرق والغرب، مطالبين بالإسراع في عملية انتشال جثث الضحايا وتوفير الخدمات الضرورية.

وطالب المحتجون النائب العام الليبي، بالإسراع في التحقيق في الكارثة التي حلت بالمدينة، ودعوا في بيان إلى "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من له يد في إهمال أو سرقات أدت إلى هذه الكارثة".

وفي تصريحات لقناة "العربية"، قال أسامة حماد، رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان، إن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل لانتشال الجثث من البحر، مضيفاً أن هذه الجثث لا تزال في المياه وفي أماكن بها تضاريس صعبة.

وأضاف حماد أنه تمت مطالبة بعض الدول بالمساعدة عبر توفير الطائرات لانتشال هذه الجثث.