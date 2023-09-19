شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصاعد الهجمات الحدودية.. باكستان تؤكد تعاونها مع أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس الحكومة الانتقالية في باكستان أنوار الحق كاكر حرص بلاده على العمل مع أفغانستان لتحقيق الأهداف المشتركة.

جاء ذلك في خطاب بعثه كاكر إلى نظيره الأفغاني محمد حسن آخوند، موضحاً فيه أن باكستان تحظى بعلاقات أخوية وثيقة مع أفغانستان، فنحن دولتان جارتان وشقيقتان.

العلاقات الثنائية

وأوضح أن إسلام آباد عازمة على تعزيز العلاقات الثنائية والسياسية والأمنية والاقتصادية مع كابل.

وجاءت هذه المبادرة من جانب رئيس الوزراء الباكستاني في ظل تصاعد التوترات بين الدولتين بسبب ارتفاع وتيرة الهجمات عبر الحدود.