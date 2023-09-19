شكرا لقرائتكم اليمن.. تحالف الأحزاب يشيد بالجهود المبذولة من أجل السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد "التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية"، وهو ائتلاف يضم نحو 14 حزباً يمنياً، الإشادة بالجهود "والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي في البلاد"، في إشارة إلى جهود الوساطة التي تقودها السعودية وسلطنة عمان.

جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية إلى رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني. وأوضح التحالف في الخطاب إن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقاً للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216".

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وأكد أن "ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة". وشدد على "ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات".

كما أكد على "سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من ميليشيا الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيا، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات الميليشيات الحوثية وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم".

وفي ختام خطابها شددت الأحزاب والقوى اليمنية على أهمية "الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها، وعودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن".