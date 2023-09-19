شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء أموال صندوق قادرون باختلاف من جميع الضرائب وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعفي القانون، أموال صندوق قادرون باختلاف من جميع الضرائب، ونصت المادة 15 من قانون إصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، علي أن: تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري.

وقضت المادة 16 من ذات القانون علي أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.

ونصت المادة 17 علي إعفاء أموال الصندوق من جميع الضرائب، إذ نصت علي :تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.