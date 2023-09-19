شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2023.. ألمانيا تسجل 4 إصابات بفيروس غرب النيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا خلال العام الحاليّ 4 حالات بعدوى فيروس غرب النيل التي تنتقل عبر البعوض المنزلي.

وأعلن معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات في برلين يوم الاثنين، أن هناك احتمال حدوث حالتين من هذه الحالات الأربع في ولاية سكسونيا - آنهالت، فيما حدثت حالة عدوى واحدة في ولاية برلين وأخرى في ولاية تورينجن.

ولم تتوافر للمعهد معلومات عن تفاصيل طريقة حدوث العدوى حسبما صرحت متحدثة باسم المعهد، مشيرة إلى أن من المفترض أن العدوى حدثت لهؤلاء الأشخاص الأربعة إثر تعرضهم للدغة بعوضة منزلية مصابة.

العدوى دون أعراض ظاهرة

حسب بيانات معهد روبرت كوخ، فقد بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس غرب النيل في ألمانيا 17 حالة في العام الماضي، فيما وصل هذا العدد إلى 4 حالات في 2021.

ونظرًا إلى أن العدوى تحدث من دون أعراض ظاهرة في نحو 80% من الحالات، فإنه غالبًا لا تُلاحظ الإصابة، ومن ثم فإن من الممكن أن يكون عدد حالات الإصابة غير المسجلة كبيرًا.

وأفاد المعهد بأن الأعراض في الـ20% المتبقية من الحالات تكون أعراضًا خفيفة غير محددة مثل الحمى أو الطفح الجلدي، وغالبًا ما تمر هذه الإصابات أيضًا دون أن يُلتفت إليها.

خطورة على المسنين

غالبًا ما تصيب المسارات الخطيرة والفتاكة للعدوى الأشخاص المسنين من أصحاب التاريخ المرضي، ولا تؤدي العدوى إلى مثل هذه الأمراض العصبية الشديدة سوى في 1% فقط من حالات الإصابة.

ونظرًا إلى عدم إجراء الاختبارات والأدلة الموثوقة إلا في مثل هذه الحالات، إذا جرى القيام بها بالأساس، فإنه يمكن افتراض أن ألمانيا بها عدد كبير جدًا من حالات العدوى السنوية التي تحدث عن طريق البعوض المنزلي.

كان معهد روبرت كوخ أعلن في عام 2019، تسجيل أول حالة إصابة بعدوى الفيروس المنحدر بالأساس من إفريقيا، وعزا هذه الإصابة إلى انتقال العدوى عن طريق بعوض منزلي.

وتشهد دول في جنوب وجنوب شرق أوروبا تفشي مثل هذه العدوى منذ سنوات.