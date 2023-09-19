شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا والصين تؤكدان تقارب مواقفهما في مواجهة السياسات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الصيني وانج يي، تقارب مواقف كلا البلدين بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية التي تستهدف الصين وروسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان يوم الاثنين: "أبلغ وانج يي لافروف بمحادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بينما أبلغ وزير الخارجية الروسي نظيره الصيني بنتائج زيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى روسيا"،

إجراء محادثات أمنية

أضاف البيان وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء: "جرى التأكيد على تقارب مواقف الأطراف بخصوص أفعال الولايات المتحدة في الساحة الدولية، بما في ذلك تلك التي تتعلق بروسيا والصين بطابع معاد لهما".

يشار إلى أن وزير الخارجية الصيني وانج يي يزور روسيا في الفترة من 18 إلى 21 سبتمبر الحاليّ، لإجراء محادثات أمنية.