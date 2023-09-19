الدفاع الجوي الروسي أسقط 3 أهداف جوية في مقاطعة بيلغورود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 أهداف جوية في منطقة شيبيكينسكي.
وذكر غلادكوف أنه "تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في منطقة شيبيكينسكي وجرى إسقاط 3 أهداف جوية عند اقترابها من المدينة"، موضحا أن السلطات المعنية تعمل حاليا على تقييم الأضرار على الأرض.
وأشار غلادكوف إلى أن الهجوم لم يسفر عن أي إصابات، لكنه لفت إلى تضرر أحد خطوط الكهرباء أثناء اعتراض الأهداف الجوية.
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