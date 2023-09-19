اليوم.. آخر فرصة تقليل الاغتراب والتحويلات لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

يواصل موقع التنسيق الإلكتروني مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات المناظر وغير المناظرة لإجمالي للطلاب المرشحين من تنسيق المرحلة الثالثة والبالغ عددهم 220924 طالب وطالبة.

وتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة 10% وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية، حتى اليوم الثلاثاء.

ويسمح بذلك عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت عبر الرابط التالي https://tansik.digital.gov.eg.