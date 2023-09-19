بوريل: لا أرى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن صفقة الحبوب مع روسيا

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعتزمون عقد اجتماع في العاصمة الأوكرانية كييف قريبًا"، مشيرا الى انه "لا يرى إمكانية التوصل لاتفاق بشأن صفقة الحبوب مع روسيا"، لافتا إلى أن "روسيا وضعت بعض الشروط الخاصة برفع وتخفيف العقوبات المفروضة عليها".

وأكد بوريل أن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا لا تعرقل تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا". وتابع قائلاً: "لا تبحثوا عن تبريرات أو حجج كاذبة. لا توجد احتمالات للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، لأنني على يقين بأنهم لا يرغبون في ذلك".

يشار إلى أن روسيا أخطرت في 17 تموز الماضي، كل من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، بأنها تعارض تمديد اتفاق الحبوب؛ وهذا يعني سحب الضمانات الروسية لسلامة الملاحة، ووقف العمل بالممر الإنساني البحري في شمال غرب البحر الأسود.

وتؤكد روسيا، أن الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها إلى الدول الغربية، بدلاً من البلدان الأفريقية المحتاجة، إلى جانب أن القيود الغربية المفروضة على صادرات الغذاء والأسمدة الروسية لا تزال قائمة، وهو ما يعد انتهاكاً لشروط الجانب الروسي، لمواصلة الصفقة.