البيت الابيض: لا نرى أي مؤشرات على قيام الصين بنقل أسلحة إلى روسيا

اشار منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك، الى أن "الولايات المتحدة لا ترى أي مؤشرات على قيام الصين بنقل أسلحة إلى روسيا".

هذا وأكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال محادثات بموسكو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن "بكين وموسكو تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وأن تعاونهما غير موجه ضد دول أخرى".

واستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزير الخارجية الصيني وانغ يي، بمقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، يوم الاثنين 18 ايلول وحتى 21 ايلول الجاري، لإجراء محادثات أمنية.

كما لفت لافروف، إلى "أهمية التعاون الروسي الصيني لحل القضايا الدولية". موضحا أن "هذا التعاون ضروري للتوازن الدولي فيما يشهد العالم تحولات مصيرية".

ومن جانبه أبدى وانغ يي، استعداد بكين للتعاون مع الشركاء الروس لإنشاء عالم متعدد الأقطاب وإنهاء الهيمنة الأحادية.