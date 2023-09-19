شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر سبتمبر الجاري عدد من المباريات الهامة وأبرزها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي المصري البورسعيدي.

وتأتي مباريات اليوم الثلاثاء علي النحو التالي:

كأس الإتحاد الأسيوي



مازيا - جزر المالديف x باشوندهارا كينجز - بنجلادش.. 1 ظهرا

أوديشا أف سي - الهند x موهيون بوجان - الهند.. 5 مساء

الكهرباء - العراق x الكويت - الكويت.. 7 مساء



دوري أبطال آسيا



يوكوهاما إف مارينوس - اليابان x إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية.. 1 ظهرا

أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند.. 1 ظهرا

كايا - الفلبين x شاندونج تايشان - الصين.. 3 عصرا

جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا x كاواساكي فرونتال - اليابان.. 3 عصرا

باختاكور - أوزبكستان x العين - الإمارات.. 5 عصرا

أهال - تركمنستان x الفيحاء - السعودية.. 7 مساء

استقلال دوشنبه - طاجيكستان x الدحيل - قطر.. 7 مساء

برسيبوليس - إيران x النصر - السعودية.. 9 مساء - beIN Sports AFC

الوحدات - الأردن x أهلي حلب - سوريا.. 9 مساء

دوري أبطال اوروبا



ميلان - إيطاليا x نيوكاسل يونايتد - إنجلترا.. 7:45 مساء - beIN Sports 2

يونج بويز - سويسرا x لايبزيج - ألمانيا.. 7:45 مساء

لاتسيو - إيطاليا x أتلتيكو مدريد - إسبانيا.. 10 مساء

فينورد روتردام - هولندا x سيلتك - إسكوتلندا.. 10 مساء

مانشستر سيتي - إنجلترا x سرفينا زفيزدا - صربيا.. 10 مساء - beIN Sports 3

برشلونة - إسبانيا x رويال أنتويرب - بلجيكا.. 10 مساء - beIN Sports 4

شاختار دونيتسك - أوكرانيا x بورتو - البرتغال.. 10 مساء

باريس سان جيرمان - فرنسا x بوروسيا دورتموند - ألمانيا.. 10 مساء - beIN Sports 1



زد x الاسماعيلي.. 4 عصرا - اون تايم سبورتس

الأهلي x المصري.. 7 مساء - اون تايم سبورتس