غوتيريس شدد خلال لقائه ميقاتي على الجهود المبذولة لإيجاد حلول لعودة "آمنة وكريمة" للنازحين

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث شدد غوتيريس على "التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم الشعب اللبناني".

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، أعرب الأمين العام عن "تقديره لسخاء لبنان في استضافة اللاجئين"، وشدد على "الجهود المبذولة لإيجاد حلول لعودة آمنة وكريمة".

وناقش الأمين العام وميقاتي أهمية قراري مجلس الأمن 1559 (2004) و1701 (2006) ومساهمة اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار.