سفينة شحن محمّلة بالقمح غادرت ميناءً أوكرانيًّا على البحر الأسود

غادرت سفينة شحن محمّلة بالقمح ميناءً أوكرانيًّا على البحر الأسود، رغم انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، على ما أعلن وزير البنى التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف.

ولفت الوزير إلى أنّ "السفينة ريزيلينت آفريكا المحمّلة بثلاثة أطنان من القمح غادرت ميناء تشورنومورسك وهي تتجه نحو مضيق البوسفور"، فيما تتحدى أوكرانيا التهديدات الروسية من خلال سعيها لإنشاء ممرات بحرية لتصدير إنتاجها الزراعي.