رأى النائب مارك ضو، أنه "لا يحق للنائب في البرلمان اللبناني ان يقدّم شكاوى مباشرة لدى ديوان المحاسبة، لذلك وفي خطوة إضافية ومهمّة باتجاه تفعيل الدور الرقابي للنواب والسماح لهم بمحاسبة الوزراء ومؤسسات الدولة، تقدمتُ مع مجموعة من زملائي نواب التغيير (وبالتعاون مع منظمة ريفورم) بقانون معجّل مكرّر لتعديل المادة 61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، بما يسمح للنواب بتقديم شكاوى لدى ديوان المحاسبة، لتصبح على الشكل التالي: "ينظر ديوان المحاسبة في المخالفة إما عفوًا وإما بناءً على طلب المدعي العام لديه أو وزير المالية أو الإدارة المختصة وإما بناءً على طلب واحد او أكثر من أعضاء المجلس النيابي.
النواب الموقعون: مارك ضو، ياسين ياسين، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، حليمة قعقور، ابراهيم منيمنة، ميشال الدويهي، وفراس حمدان".
كانت هذه تفاصيل خبر ضو: 8 من نواب التغيير تقدموا بقانون معجل مكرر يتعلق بتفعيل الرقابة البرلمانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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