قوى الأمن: توقيف شخص في الحدت نفّذ العديد من عمليات السرقة في جبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت عن قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل المحلّات التّجاريّة في العديد من مناطق ​جبل لبنان​، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي صورًا له، وهو ينفّذ عمليّات السّرقة".

وأوضحت في بلاغ، أنّه "تبيّن أنّه الشّخص ذاته الّذي نفّذ عمليّات سرقة حقائب موظّفين من داخل إحدى المستشفيات في جبل لبنان، وتمّ تداول صوره على مواقع التواصل في حينه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت ​شعبة المعلومات​ إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "ر. ل." (من مواليد عام 1974، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة، مقاومة رجال السّلطة وصدم آليّة عسكريّة".

وكشفت المديريّة أنّ "بتاريخ 2023-09-13، وبعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الحدت، وبتفتيشه ضبط بحوزته مبلغ مالي"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّرقة في مناطق جبل لبنان، ومن بينها تلك الّتي تمّ تداولها على مواقع التّواصل الاجتماعي".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المبلغ المالي المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".