انت الان تتابع خبر 32 رياضيا يمثلون العراق في الدورة الآسيوية.. هذه الألعاب التي سيشاركون بها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن ذلك رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، قائلا: إن الألعاب التي سيتنافس فيها رياضيونا هي ألعاب القوى ورفع الأثقال والجودو والتجذيف والجوجتسو والكوراش والقوس والسهم والملاكمة والكاراتيه والتايكواندو والمبارزة والكانوي.



وأشار حمودي إلى أن معسكرات داخلية وخارجية نظمت للاتحادات التي أبدت استعدادها للمشاركة بدورة الألعاب الآسيوية سعيا لتحقيق نتائج مرضية، بحسب الصحيفة الرسمية.

