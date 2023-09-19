انت الان تتابع خبر شبكتان لسرقة رواتب المتقاعدين والحوالات المصرفية في قبضة الأمن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر الجهاز في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وشكاوى حول وجود عمليات سرقة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في محافظة بابل، باشرت مفارز جهازنا بتكثيف حملات البحث والتحري لملاحقة من يقفون وراء عمليات النصب والاحتيال، حيث تمكنت قوة من الجهاز من الإطاحة بشبكة مكونة من (9) متهمين تقوم بسرقة رواتب حملة بطاقات الصرف الآلي (الكي كارد) من الموظفين والمتقاعدين ومثيلاتها".
وفي عملية نوعية أخرى، تمكنت مفارز جهازنا في بابل أيضاً من "تفكيك شبكة ثانية مكونة من (4) أشخاص متخصصة بسرقة الحوالات المالية المصرفية وبعد إجراء عمليات البحث وملاحقة المتهمين والقبض عليهم في العاصمة بغداد".
وتابع البيان، ان "عمليات المداهمة والإعتقال جرت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".