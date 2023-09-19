انت الان تتابع خبر بالفيديو.. مطعم مصري يورط عمرو خالد في أزمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأثار المقطع جدلًا بين مستخدمي مواقع التواصل، فوجه بعضهم هجوما لاذعا على الداعية عمرو خالد، بينما عمد آخرون إلى الدفاع عنه.

وظهر في الفيديو عمرو خالد رفقة مقربين منه داخل المطعم، قبل أن يقدم العاملون ما يشبه فقرة استعراضية يحظى بها المشاهير الذين يتناولون الأطعمة لديهم.



وغير العاملون كلمات أغنية "وحشتوني" للراحلة وردة الجزائرية، لتتحول من "أهلًا بالحبايب" إلى "أهلًا بالكوارع"، وهو ما أثار ضحك الداعية المصري دون توقف.

واستنكر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هذا المشهد، موجهين هجومًا لاذعًا على عمرو خالد.

بينما حرص مستخدمون آخرون على الدفاع عن عمرو خالد، باعتباره بشر ولا علاقة للمقطع المتداول بالدين.