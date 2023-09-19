شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأمريكي يعلن العثور على حطام المقاتلة F-35 المفقودة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية الأمريكية، عن العثور على حطام المقاتلة الأمريكية من طراز إف-35، والتي فقدت الأحد الماضي فوق الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن قفز قائدها منها لأسباب لم تتضح بعد.

وقالت القاعدة في منشور لها على منصة "إكس" أن الجيش وبالتنسيق مع السلطات المحلية، عثر على حطام الطائرة التي فقدت قبل يومين بعدما قفز الطيار منها في مقاطعة وليامزبرغ بولاية كارولينا الجنوبية، إثر تعرضها لحادث بالقرب من تشارلستون بولاية ساوث الأمريكية.

والمقاتلة إف 35 من الجيل الخامس مزودة بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.