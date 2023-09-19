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زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرقي اليابان

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واس-طوكيو 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرقي اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم منطقة واسعة في شمال شرقي اليابان.


وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومتراً في المياه قبالة مقاطعة مياجي، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في محطة أوناجاوا النووية بالقرب من إيشينوماكي، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن ينتج عن الزلزال موجات مد تسونامي.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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