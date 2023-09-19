شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب شمال شرقي اليابان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم منطقة واسعة في شمال شرقي اليابان.



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع على عمق 60 كيلومتراً في المياه قبالة مقاطعة مياجي، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خلل في محطة أوناجاوا النووية بالقرب من إيشينوماكي، مشيرة إلى أنه من غير المرجح أن ينتج عن الزلزال موجات مد تسونامي.

ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

