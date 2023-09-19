الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة: الكارثة قسمت مدينة درنة إلى قسمين.. والسلطات قد تخلي المدينة لمنع تجمع السكان وإبعادهم عن المخاطر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الناطق باسم الهيئة الليبية للإغاثة “محمد الورفلي” أن التطوع سبب إرباكا في المدخل الوحيد المؤدي إلى مدينة درنة الليبية، موضحا أن هذا الإرباك دفع السلطات إلى منع دخول الكثير من المتطوعين من أجل إعطاء المساعدات الإنسانية اللازمة.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “هنا الرياض” الذي يتم عرضه على قناة “الإخبارية”، أنه من الوارد أن تقوم السلطات بإخلاء مدينة درنة لمنع تجمع السكان وإبعادهم عن المخاطر التي من الممكن أن تحدث في المستقبل.

وأوضح أن الكارثة المناخية التي حدثت قسمت ليبيا إلى قسمين وخلفت آلاف القتلى والجرحى في المستشفيات وتحت الأنقاض.

وبين أن السلطات الليبية ستعمل على محاسبة المسؤولين عن صيانة وبناء السدود في البلاد، مؤكدا أنها ستقف بكل حزم في مواجهة المتسببين.