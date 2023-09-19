شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يعكس علاقات البلدين الوطيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، على أهمية اللقاء الذي جميع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في أبوظبي، حيث يعكس العلاقات الوطيدة بين البلدين على مستوى القيادتين وبين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الدولتين الشقيقتين تحرصا دائما على تنسيق المواقف من أجل دعم استقرار المنطقة العربية، في ظل تزايد التحديات دولياً وإقليمياً. ‏

وقال "الجندي"، إن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة ما يتعلق بتنشيط التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في العديد من المجالات التنموية يما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية ضمن أكثر الدول استثمارا في مصر بما يقدر ب 1.5 مليار دولار، كما ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال 2022 ، بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، لتسجل 4.6 مليار دولار مرتفعة من 4.3 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد قوة علاقات البلدين، وحرصهم الدائم على تطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام. ‏‎

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الزعيمان على مواصلة الجهد المشترك للدفع نحو تسوية الأزمات القائمة في المنطقة بما يراعي مصالح الشعوب العربية ويعزز التضامن العربي ويحقق الاستقرار والرخاء في المنطقة، بالإضافة إلى التباحث بشأن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب ٢٨" الذي تستضيفه دبي نهاية العام الجاري، وذلك للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في استضافة الدورة السابقة "كوب٢٧" والبناء على النتائج التي تحققت بهدف إعطاء دفعة للعمل المناخي المشترك على المستوى الدولي، بما يصون الموارد البيئية ويحقق مصلحة الإنسانية.

وهنأ النائب حازم الجندي، دولة الإمارات الشقيقة قيادة وشعبا على الإنجاز الكبير الذي حققته في مجال الفضاء من خلال قيامها بأطول مهمة فضائية لرائد فضاء عربي، وهو ما اعتبره موضع فخر لكل شخص عربي، متمنياً لدولة الإمارات وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار، مؤكدا أن قطاع الفضاء أصبح من القطاعات الاستراتيجية خاصة في مجالات استكشاف الأجرام السماوية وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والأقمار الصناعية، إضافة إلى تطبيق أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الفضاء للاستخدامات الأرضية.