مكتب أيوب ردًا على مكتب ميقاتي: حكومتكم أهدرت ما يقارب المليار دولار من حقوق السحب الخاصة دون مسوغ قانوني

علّق المكتب الإعلامي للنائبة غادة أيوب على تصريح لمكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالقول: "لو أن المكتب الاعلامي لنجيب ميقاتي ردّ على المعلومات والأسئلة المشروعة التي طرحها المرصد الاوروبي لنزاهة لبنان عن كيفية صرف حقوق السحب الخاصة والتي علّقت عليها النائبة أيوب بتغريدة، لكان علم أنها ليست من دعاة التشهير ولا الحملات".

وشدد على أنّ "حكومتكم هي من أهدرت ما يقارب المليار دولار من حقوق السحب الخاصة دون أي مسوغ قانوني، لكنها في الوقت نفسه لم تجد مصدرًا لتمويل الإنتخابات البلدية والاختيارية"، موضحًا أنّه "إذا كانت كلمة "هدرًا" قد أزعجتكم فلتتفضلوا وتشرحوا للبنانيين كيف صرفت حكومتكم حقوق السحب الخاصة والاحتياطي الإلزامي وبأي سند قانوني".