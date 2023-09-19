مؤسسة مياه بيروت أوضحت أسباب تراجع التغذية بالأشرفية والضاحية: نسعى لإعادة المياه بأقصى سرعة

لفتت "مؤسسة مياه ​بيروت​ وجبل ​لبنان​، إلى أنّ "تعقيبًا على تراجع التّغذية بالمياه لمنطقة ​الأشرفية​ وأحياء في العاصمة بيروت، يهمّ المؤسّسة التّوضيح أنّ السّبب الرّئيسي يعود إلى الانقطاع شبه المتواصل للكهرباء عن محطّة ​الضبية​، الّتي تشكّل المصدر الوحيد لتغذية المناطق المذكورة، والّتي لا يمكن تشغيلها على المولّدات بسبب حاجتها إلى التّغذية بخطّ توتّر متوسّط".

من جهة ثانية، أفادت في بيان، بأنّ "عطلًا طرأ على إمدادات آبار المشرف، الأمر الّذي أثّر سلبًا على توصيل المياه إلى منطقتَي ​برج البراجنة​ وحي السلم في ​الضاحية الجنوبية​ لبيروت"، مؤكّدةً "أنّها تسعى إلى تصليح العطل بمواردها الخاصّة والضّئيلة، بعدما تبلّغت من المنظّمات المانحة عدم القدرة على تأمين المزيد من الدّعم لتصليح الأعطال".

وأشارت المؤسّسة إلى "دخول لبنان شهر شحّ المياه، الّذي يشكّل عاملًا أساسيًّا إضافيًّا لتراجع التّغذية بشكل عام، في هذا الوقت من السّنة"، معلنةً "أنّها تسعى وبكلّ جهد، إلى إعادة التّغذية بالمياه إلى العاصمة وأحيائها والمناطق الأخرى، بأقصى سرعة ممكنة، سواء من خلال إجراء الاتّصالات اللّازمة لتأمين تغذية إضافيّة ب​الكهرباء​ على محطّة الضبية، أم من خلال العمل شبه المتواصل لتصليح العطل في آبار المشرف".

وأعربت عن أملها في الوقت نفسه من المعنيّين على المستويات كافّة، "مواكبتها في هذا المجال، وتأمين المطلوب لإعادة المياه إلى المشتركين في أقرب فرصة، لأنّ هذه المسؤوليّة مشتركة، في ظلّ ضآلة الموارد لا بل شبه غيابها".