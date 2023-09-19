وفد يمثّل يوحنا العاشر سلّم عون دعوة لحضور جلسة افتتاح المؤتمر العلمي الدولي في جامعة البلمند

التقى رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، في دارته في الرابية، وفدًا يمثّل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر اليازجي، ضمّ رئيس دير مار الياس شويا المطران كوستا كيال والنائب جورج عطالله والقنصل مارك غريب.
وسلّم الوفد عون دعوة من معهد القديس يوحنا الدمشقي في جامعة البلمند لحضور جلسة افتتاح المؤتمر العلمي الدولي الذي ينظمه معهد اللاهوت في جامعة البلمند تحت عنوان "الكنيسة الأرثوذكسية الأنطاكية من القرن الخامس عشر الى القرن الثامن عشر، نحو فهم دقيق للتاريخ".
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