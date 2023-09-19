توجه عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الى بغداد، للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي. ويتضمن جدول أعمالها الآليات وسبل تطوير عمل الاتحاد وآليات معالجة وضعه المالي والمعوقات، مشروع برنامج العمل ومشروع موازنة 2024، وإعادة تشكيل اللجان الخاصة وبنودًا أخرى.

كانت هذه تفاصيل خبر موسى توجه إلى بغداد للمشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.