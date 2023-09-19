الأرصاد الجوية: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان ويتحول إلى متقلب اعتبارا من الأربعاء

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتدلًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، يتحوّل إلى متقلّب اعتبارًا من الأربعاء، بسبب تأثير منخفض جوّي متمركز على السّواحل التّركيّة ويتّجه نحو ​قبرص​". وأشارت إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر أيلول يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في ​بيروت​، وبين 16 و32 درجة مئويّة في ​زحلة​"، محذّرةً من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجيّة".

وأوضحت في نشرتها الصّباحيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان اليوم الثّلثاء قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة، كما يتكوّن الضّباب على المرتفعات اعتبارًا من بعد الظّهر".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء غائم جزئيًّا، مع رياح ناشطة أحيانًا، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة. يتحوّل الطّقس تدريجيًّا إلى غائم أحيانًا، مع توقّع تساقط للأمطار المتفرّقة خاصّةً في المناطق الشّماليّة والدّاخليّة، ويُحتمل حدوث برق ورعد في البقاع الشّمالي اعتبارًا من الظّهر، وظهور الضّباب الكثيف على المرتفعات".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع الخميس غائم جزئيًّا إلى غائم أحيانًا، مع رياح ناشطة، ودون تعديل بدرجات الحرارة على السّاحل والجبال، ومع ارتفاعها بشكل طفيف في الدّاخل. يتكوّن الضّباب على المرتفعات، كما تتساقط أمطار خفيفة متفرّقة فجرًا، خاصّةً في المناطق الشّماليّة والجبليّة، ويستقرّ الطّقس تدريجيًّا خلال النّهار".

كما أفادت الدّائرة بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الجمعة غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة والجبليّة".

وأضافت أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة نهارًا وجنوبيّة شرقيّة ليلًا، سرعتها بين 12 و25 كم/ساعة، الانقشاع جيّد إلى متوسّط أحيانًا على السّاحل وسيئ أحيانًا خاصّةً بعد الظّهر على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 55 و75%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج شمالًا؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".