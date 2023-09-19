مقتل 4 شرطيين أذربيجانيين ومدنيَّين بانفجار لغمَين في قره باغ وباكو تتهم الانفصاليين الأرمن

أعلنت أجهزة الأمن الأذربيجانية أن أربعة شرطيين ومدنيَّين قتلوا بانفجار لغمَين في منطقة ناغورني قره باغ الانفصالية، واتّهمت الانفصاليين الأرمن بالمسؤولية عن هذه الأعمال "الإرهابية"، على حدّ وصفها.

وذكرت في تقريرين منفصلين أنّ الشرطيين الأربعة قتلوا عندما انفجرت سيارتهم بلغم على الطريق المؤدي إلى بلدة شوشا في ناغورني قره باغ، الخاضعة لسيطرة أذربيجان، كما قُتل المدنيان بانفجار لغم في المنطقة نفسها.