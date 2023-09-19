شكرا لقرائتكم خبر عن مواقف «متطابقة» لموسكو وبكين حول واشنطن وكييف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو (أ ف ب)

في بيان نشر إثر محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الصيني وانغ لي، أشارت الوزارة إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين.

وشدد على مواقفهما «المتطابقة» حيال «تصرفات الولايات المتحدة على الساحة الدولية وبينها تلك المناهضة لروسيا والصين».

وأضاف البيان «بحث الطرفان بالتفصيل في الوضع الراهن في أوكرانيا وأشارا إلى عبثية محاولات حل الأزمة من دون أخذ مصالح روسيا في الحسبان خصوصاً من دون مشاركة روسيا».

ويزور وانغ روسيا منذ الاثنين لإجراء محادثات متعلقة بالأمن، وتستمر زيارته حتى الخميس. وهي أحدث زيارة لمسؤول رفيع المستوى بين البلدين بعد سلسلة من اللقاءات في الآونة الأخيرة.

من جهة أخرى، أبلغ لافروف نظيره الصيني بـ«النتائج الرئيسية» لزيارة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لروسيا من 12 سبتمبر/أيلول إلى 17 منه، فيما أطلعه وانغ يي على محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان.

وتشدد موسكو وبكين دائماً على صلابة شراكتهما وتعاونهما الاقتصادي والعسكري «اللامحدود».

وعلى صعيد النزاع في أوكرانيا، تحاول الصين أن تتخذ موقفاً محايداً رغم دعمها العلني للكرملين.

ونشرت في نهاية فبراير/شباط وثيقة من 12 نقطة حول النزاع قابلته الأسرة الدولية بالتشكيك.

وخلال لقاء الوزيرين، قال وانغ لنظيره الروسي إن الخطة «تأخذ في الاعتبار الهواجس الأمنية لكل الأطراف وتدعم اجتثاث جذور النزاع» على ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا).

وأكد أن «صداقة جوار دائمة وتعاوناً استراتيجياً بين الصين وروسيا سيستمران في المساهمة في تطور كل من البلدين وفي تنشيطهما».

وخلال زيارته، سيتحدث وزير الخارجية الصيني عن الأمن بدعوة من الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.