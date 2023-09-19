شكرا لقرائتكم خبر عن سيؤول تجري محادثات مع طوكيو وبكين في 26 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيؤول ـ (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الثلاثاء: إن مسؤولين كباراً من الصين واليابان وكوريا الجنوبية سيعقدون محادثات في سيؤول يوم 26 سبتمبر/أيلول للعمل على تنظيم أول قمة لزعماء هذه الدول منذ أربع سنوات.

وسيرأس الاجتماع جونج بيونج وون نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي للشؤون السياسية إلى جانب فوناكوشي تاكيهيرو عن اليابان ونونغ رونغ عن الصين.

وعلى الرغم من اتفاق تلك الدول على عقد قمة سنوية منذ عام 2008، إلا أن آخر مرة اجتمع فيها قادتها كانت في ديسمبر/ كانون الأول 2019.