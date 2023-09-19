شكرا لقرائتكم الأرز يستقر عند أعلى مستوى في 15 عاماً.. و"فاو" تحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت بيانات حديثة أن أسعار الأرز في الأسواق الدولية، شهدت ارتفاعا نسبته 9.8% خلال شهر أغسطس الماضي، على الرغم من التراجعات التي طرأت على أسعار عدد من السلع الغذائية في الأسواق الدولية.

وقالت صحيفة هندية متخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية، إن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" رصدت تلك الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأرز في الأسواق الدولية ووصفتها بأنها الارتفاعات الأكبر منذ 15 عاما.

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وتضمن تقرير "فاو" إشارة إلى قيام الهند خلال شهر يوليو الماضي، بمنع تصدير الأرز غير البسمتي من إنتاجها، حفاظًا على أسعاره محليًا، وهي النوعية التي تشكل 25% من إجمالي صادرات الأرز الهندي إلى أسواق العالم الخارجي.

وأوضح تقرير "فاو" أن ما يقارب من 40 دولة حول العالم تعتمد اعتمادا أساسيا على الأرز الهندي بنسب تصل إلى 50% من احتياجاتها الوطنية، منها دول إفريقية وآسيوية تستورد وحدها 80% من الأرز الهندي.

في الوقت نفسه، حذر زعماء عالميون في اجتماع بالأمم المتحدة، من المخاطر التي جميع دول العالم، ما لم يتم التحرك بشكل عاجل لإنقاذ مجموعة من أهداف التنمية لعام 2030 والخاصة بالقضاء على الجوع والفقر المدقع ومكافحة تغير المناخ.

وتضمنت التحذيرات الجديدة، قائمة "مهام" عام 2015 التي تشمل 17 هدفاً للتنمية المستدامة بينها أيضا المياه والطاقة وتضييق فجوة التفاوت وتحقيق المساواة بين الجنسين. وجاء في الإعلان أن "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في خطر. نشعر بالقلق من أن التقدم في معظم أهداف التنمية المستدامة إما يحدث ببطء شديد أو يتراجع إلى ما دون خط الأساس لعام 2015".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام قمة الزعماء، إن 15% فقط من الأهداف تسير على الطريق الصحيح بينما يسير كثير منها في الاتجاه المعاكس. وأوضح، أنه "بدلا من عدم ترك أحد خلف الركب، نجازف بترك أهداف التنمية المستدامة خلفنا.. أهداف التنمية المستدامة في حاجة لخطة إنقاذ عالمية".

وقبل أيام، كشفت الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع بدرجة متوسطة إلى شديدة في العالم اليوم يزيد 745 مليونا عما كان في عام 2015، وإن العالم بعيد كل البعد عن المسار الصحيح في جهوده الرامية إلى تحقيق هدف الأمم المتحدة الطموح المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

كما أشارت في وقت سابق، إلى أن تكلفة تحقيق الأهداف العالمية زادت بنسبة 25% إلى 176 تريليون دولار خلال العام المالي المنتهي في سبتمبر 2022، مع تراجع الأداء الخاص بالعديد من الإجراءات.