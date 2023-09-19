ما هو "داء الليشمانيات"؟.. تعرف على الأعراض والأسباب والعلاج

بغداد - ياسين صفوان - ينتقل داء الليشمانيات في أغلب الأحيان عن طريق لدغة أنثى ذباب الرمل الفاصد المصابة، ويؤثر المرض في بعض أفقر الناس في العالم، ويرتبط بسوء التغذية، والنزوح السكاني، ورداءة السكن، وضعف الجهاز المناعي، ونقص الموارد المالية.يقدّر عدد حالات الإصابة بهذا الداء بحسب منظمة الصحة العالمية، بين 000 700 ومليون حالة سنوياً، وتقتصر الإصابة بالمرض على نسبة صغيرة جداً من المصابين بعدوى الطفيليات المسببة لداء اللشيمانيات.

لمحة عامة

يسبب داء الليشمانيات طفيليٌ من الطفيليات الليشمانية الأوالية التي يزيد عدد أنواعها على 20 نوعاً، ويفوق عدد أنواع ذباب الرمل المعروفة بنقل الطفيليات الليشمانية 90 نوعاً. وهناك ثلاثة أشكال رئيسية للمرض:

داء الليشمانيات الحشوي المعروف أيضاً بالكالازار، وهو مرض مميت في 95% من الحالات إذا تُرٍك دون علاج. ويتميز بنوبات غير منتظمة من الحمى، وفقدان الوزن، وتضخم الطحال والكبد، وفقر الدم. وتتركز معظم حالاته في البرازيل وشرق أفريقيا والهند. ويُقدّر عدد حالاته الجديدة حول العالم بما يتراوح بين 000 50 و000 90 حالة سنوياً، تُبلّغ منظمة الصحة العالمية بنسبة تتراوح من 25 إلى 45 في المائة فقط منها. وهو مرض يمكن أن يسبّب فاشيات ووفيات.

داء الليشمانيات الجلدي وهو أكثر أشكال داء الليشمانيات شيوعاً ويسبب آفات جلدية، تتمثل بشكل أساسي في التقرحات، في الأجزاء الظاهرة من الجسم، والتي يمكن أن تسبب ندوباً دائمة وعجزاً خطيراً أو وصماً. ويحدث حوالي 95% من حالات داء الليشمانيات الجلدي في الأمريكتين وحوض البحر المتوسط والشرق الأوسط ووسط آسيا. ويُقدّر عدد الحالات الجديدة سنوياً بما يتراوح بين 000 600 إلى مليون حالة على الصعيد العالمي، ولكن لا تُبلغ المنظمة إلا بحوالي 000 200 منها.

داء الليشمانيات المخاطي الجلدي، ويسبب التلف الجزئي أو الكلي للأغشية المخاطية للأنف والفم والحنجرة. ويتركز أكثر من 90% من حالات داء الليشمانيات المخاطي الجلدي في دولة بوليفيا المتعددة القوميات والبرازيل وإثيوبيا وبيرو.

انتقال المرض

تنتقل طفيليات الليشمانيات عن طريق لدغات أنثى ذباب الرمل الفاصد المصابة التي تتغذى على الدم لتضع بيضها. ويمكن أن يشكل نحو 70 نوعاً من الحيوانات، بما فيها البشر، مصدرًا لطفيليات الليشمانيات.

واجتاح داء الليشمانيات الجلدي والمعروف محليًا باسم "دملة بغداد"، أجزاء كثيرة من العراق لعقود من الزمن مما شكل تهديدًا مستمرًا لسكانها، ويترك هذا المرض الذي ينتقل عن طريق لدغات ذبابة الرمل ندوبًا دائمة على أجساد المصابين به مدى الحياة، بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية.