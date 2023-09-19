انت الان تتابع خبر هند البلوشي تكشف أخر تطورات الحالة الصحية لشقيقتها مرام البلوشي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هند إن شقيقتها تجاوزت أزمتها الصحية، وشهدت تحسنا واستقرارا، لافتة إلى أنها بصدد الخروج من المستشفى خلال يومين.

وقبل يومين، نشرت هند البلوشي منشورًا عبر حسابها في "إنستغرام"، أعلنت فيه تعرض شقيقتها لأزمة صحية جديدة، نقلت على إثرها للعناية المركزة.



يذكر أن هذه ليست الأزمة الصحية الأولى التي تتعرض لها مرام البلوشي، فقبل نحو عام تعرضت الفنانة الكويتية إلى وعكة صحية مشابهة أدخلتها الرعاية المركزة.

وخرجت مرام البلوشي لاحقًا، وكشفت أن سبب تدهور حالتها الصحية هو تعرضها لالتهاب رئوي، أدى إلى حدوث نقص في الأكسجين ثم انسداد في الشرايين.



وأجرت الفنانة الكويتية حينذاك قسطرة في القلب وقامت بتركيب دعامة.