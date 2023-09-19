طائرة أمريكية مفقودة.. والجيش الأمريكي يطلب المساعدة للبحث عن الطائرة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، حول الطائرة الأمريكية المفقودة.

وذكرت أن هناك حادثة عسكرية غريبة أجبرت الجيش الأمريكي على مناشدة المواطنين للبحث عن الطائرة العسكرية المفقودة، حيث طالب الجيش الأمريكي الجمهور بالتعاون للبحث عن الطائرة المفقودة.

وبينت أن الطائرة تعرضت لحادث أجبر الطيار على القفز منها بسلام.

وأفادت بأن هذه الطائرة هي من طراز طائرات “إف -35” الأغلى في تاريخ طائرات الجيش الأمريكي، ولذلك هرعت وزارة الدفاع الأمريكية للبحث عنها وإبلاغ المواطنين بتكثيف جهود البحث للوصول إليها.