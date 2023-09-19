توجيهات للبنوك باستخدام البريد الإلكتروني مع الرقابة المالية لهذا الغرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

وافق البنك المركزي المصري على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بأن يتم استخدام بريد إلكتروني موثق بين الهيئة والبنوك بهدف الإبلاغ بصورة مباشرة عن الشهادات البنكية التي تصدر بشأن سداد رؤوس أموال الشركات سواء عند التأسيس أو الاستكمال أو الزيادة بدلا من إرسالها بالبريد العادي أو من خلال مندوبي البنوك.

وتضمن الكتاب الدوري الصادر للبنك المركزي والمنشور على موقعه الإلكتروني باسم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، قيام الهيئة بإنشاء وتفعيل البريد الإلكتروني ([email protected]) لاستقبال تلك الشهادات.

وخاطب المركزي رؤساء مجالس إدارات البنوك بالالتزام بما تقدم وكذلك موفاة الهيئة بالبريد الإلكتروني المعتمد لدي كل بنك في هذا الشأن والموظفين المفوضين بالتوقيع والمسؤولين عن إرسال تلك الشهادات ووسائل الاتصال الخاصة بهم.